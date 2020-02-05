اتحاد الإعلام الرياضي يعقد اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي"

أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية شراكة مع مبادرة "الإسكان التنموي" التي تقدمها وزارة الإسكان، وتستهدف أعضاء الاتحاد من الإعلاميين الرياضيين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للإسكان التنموي.

وسيتم توقيع الاتفاقية وإعلان تفاصيلها خلال الأيام القريبة القادمة. وتُعد هذه الاتفاقية النوعية إحدى الخطوات التنفيذية التي يعمل اتحاد الإعلام الرياضي على تقديمها دعمًا للإعلاميين، وتقديرًا لهم، بالشراكة مع جهات حكومية وأخرى خاصة.