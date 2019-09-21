الفيصلي يهزم الاتفاق.. ويتصدر الدوري مؤقتاً

واصل فريق الفيصلي انطلاقته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحقق فوزًا على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف لحساب الجولة الرابعة والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.


سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتفاق علي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

ورفع الفيصلي رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 09:17 PM

الفيصلي يهزم الاتفاق.. ويتصدر الدوري مؤقتاً

عبدالعزيز السلمي

الرياض

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واصل فريق الفيصلي انطلاقته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحقق فوزًا على مضيفه الاتفاق بهدف نظيف لحساب الجولة الرابعة والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.


سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتفاق علي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

ورفع الفيصلي رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الخامس.

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