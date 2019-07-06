منها الابن عن والديه .. "الحج" تكشف حالات استثناء المواطنين والمقيمين لتكرار الفريضة

أوضحتها الوزارة وقالت: أداؤها كمحرم للمقيمين يتطلب أن تكون المرأة مسجلة كتابعة

أكّدت وزارة الحج أن خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج التي فُعلت هذا العام ستتاح وفق مجموعة من الخطوات، مبينة طبيعة الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها.

وقالت الوزارة: "سيستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن والمقيم كمحرم للأم والأخت والزوجة والابنة، كما سيستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن أو المقيم عن متوفٍ؛ الاب عن ابنه أو ابنته، الزوج عن زوجته، الأخ عن أخته وأخيه، والابن عن والدته ووالده.

وأشارت الوزارة إلى أن الحج كمحرم للمقيمين يتطلب أن تكون المرأة مسجلة كتابعة للمحرم الذي سيحج عنها، مبينة أنه يتعين على أصحاب حالات الاستثناء غير المنصوص عليها التقدم للإدارات المختصة، وهي: "الأحوال المدنية" للمواطنين، و"الجوازات" للمقيمين، بطلب الحصول على الموافقة على الاستثناء قبل الحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"؛ من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل؛ حيث أعلنت أن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.