المدينة المنورة: أمطار غزيرة و"استنفار".. والمدني يحذِّر من التقلبات

من المتوقع استمرار هطولها

تصوير: بدر الحازمي

تشهد المدينة المنورة الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء؛ أدت إلى جريان المياه بالشوارع، واستنفار الجهات المعنية. كما تشهد بعض المحافظات أمطارًا متوسطة؛ سالت إثرها بعض الأودية والشعاب.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على المدينة المنورة وبعض المحافظات وسط تحذيرات مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، ودعوتها لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.

ونبهت وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة عابري الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبعض الطرق التي تربط المدينة المنورة والمحافظات.