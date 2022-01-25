اتحاد القدم يشارك في يوم المهنة الرياضي .. بمجمع الأمير فيصل بن فهد

يستقبل ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية

يشارك الاتحاد السعودي لكرة القدم في "يوم المهنة الرياضي" والذي انطلق، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستقبل ركن الاتحاد السعودي ملفات المتقدمين الباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن جهود الاتحاد للمشاركة بفاعلية في المبادرة التي تهدف إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان نائب وزير الرياضة بدر القاضي دشن اليوم، نيابةً عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "يوم المهنة الرياضي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة.

ويشهد "يوم المهنة الرياضي" إقامة 29 ورشة عمل من أبرز عناوينها ريادة الأعمال الرياضية، والمجالات المهنية المرتبطة بالقطاع الرياضي، المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، تطبيقات علم البيانات في الرياضة، برنامج جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية، الاستشارات الإدارية في مجال الرياضة، مبادئ التسويق الرياضي، وغيرها من الموضوعات التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي.