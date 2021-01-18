وكيل الموارد البشرية لتنمية المجتمع يزور جمعية "لأجلهم"

لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض

زار وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح بن ماجد، اليوم الاثنين، جمعية "لأجلهم"، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض.

وكان في استقباله، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، والرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمامات الوزارة للاطلاع على سير العمل وتذليل الصعاب في الإجراءات للمستفيدين والتعرف على الصعوبات التي تواجه الجمعية والاستماع إلى مقترحاتهم.

واطلع أحمد بن صالح بن ماجد، على عرض مرئي لمنجزات الجمعية وما تقدمة "لأجلهم" من تحقيق الأهداف الاجتماعية للمستفيدين والاطلاع على البرامج والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى تطوير مهارات المستفيدين وتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل لتنمية المجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات الجمعية وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الجمعية لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة ذوي الإعاقة.

من جانبها، قدمت الأميرة "نوف"، شكرها وتقديرها لوكيل الوزارة لتنمية المجتمع على زيارته، مؤكدة أن الارتقاء بالخدمات الاجتماعية يجسد أركان التنمية المجتمعية وفق رؤية مملكتنا الغالية 2030 والذي تعتمد عليه لأجلهم لتلمس حاجة ذوي الإعاقة.

كما أشارت إلى أن ذلك ضمن سعي الوزارة لضمان تقديم خدماتها على أعلى المستويات واستمرارية أعمالها وإنجاز كل مهامها لتقديم خدمة متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة بكفاءة عالية، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية 2030، وتطوير سبل التعاون وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات الجمعية وتفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أشخاص ذوي الإعاقة في عدد من البرامج النوعية.

وفي ختام الزيارة، قدم وكيل الوزارة لتنمية المجتمع، شكره وتقديره لأجلهم على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة والتي أثمرت وتكًللت بحصولهم على نسبة 97% في معايير الحوكمة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمعيات بالمملكة.

وقال إن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر وتفقد الجمعيات المختلفة بمنطقة الرياض، وتأكيدًا على حرص واهتمام ومتابعة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان، في كل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في الرقي بها وتحسين جودة الحياة نحو مستقبل زاهر للوطن والمواطن.