الاتحاد يخسر خدمات كريم الأحمدي 14 يومًا

أظهرت الفحوص الطبية التي أُجريت لكريم الأحمدي لاعب خط الوسط تعرضه لإصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وقال النادي: "سيحتاج اللاعب إلى برنامج علاجي لمدة أسبوعين.

واستأنف الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق الحزم في الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجّه كاريلي مدرب الفريق اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الشباب بتأدية تدريبات استرجاعية فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين تنوعت بين اللياقية والفنية.