الحكومة اليمنية ترحب بالآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

ثمّنت جهود المملكة في دعمها.. يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار

أعلنت الحكومة اليمنية، ترحيبها بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، بشأن الآلية المقترحة للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق.. مثمّناً جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم ومساندتهم تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية.

كما رحب راجح بادي، بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض.. معرباً عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.