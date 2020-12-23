أمطار رعدية تواعد جازان في حالة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": مع رياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، والحرث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.