"تعليم ينبع" تحتفي بالذكرى الخامسة للبيعة بدايةً من غد ولمدة 5 أيام

منسوبوه يرفعون التهنئة للقيادة والشعب ويستحضرون محطات الإنجاز

يبدأ يوم غد الأحد أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع "بنين وبنات" الاحتفاء بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

ويستمر برنامج الاحتفاء بهذه المناسبة على مدار خمسة أيام بحضور مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية وكل القيادات التعليمية والإدارية والمعلمين.

ورفع مدير "تعليم ينبع" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعته ملكاً على البلاد، وتوليه مقاليد الحكم فيها، موضحاً أن هذه المناسبة الغالية تأتي اليوم لترسم لنا أنبل صور الانتماء والولاء والوفاء، والتلاحم بين أبناء الوطن وقائدهم في ذكرى بيعته وتوليه مقاليد الحكم.

وقال: كل منسوبي تعليم ينبع يقفون اليوم ملتفين حول قيادتهم، مجددين البيعة، ومعبرين عن صدق مشاعرهم، وعظيم سعادتهم في هذه المناسبة الغالية على قلب كل من يعيش على تراب هذا الوطن الطاهر.

وأضاف: إننا في مملكة الخير نعيش كأسرة واحدة ونسيج واحد يجمعنا الحب والوفاء وصدق الولاء والانتماء، وما احتفاؤنا اليوم إلا صورة من صور الحب الصادق الذي يجسد أسمى معاني الالتفاف والتلاحم بين الشعب والقائد.

وأردف: خادم الحرمين الشريفين لم يألُ جهداً منذ توليه الحكم، في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعددت نشاطاته في شتى المجالات، وعلى المستويين الداخلي والخارجي تعدداً سبقه نشاطات في مراحل مختلفة تقلد خلالها العديد من المناصب.

وتابع: المملكة العربية السعودية منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين وهي تسير بنهضة تدفعها نحو المزيد من التطور والارتقاء بتآزر كل أبنائها؛ وأن التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين يعيش فترة من الازدهار في كل الأصعدة، وقد كان يوليه عناية فائقة منذ أن كان أميراً للرياض، كما أنه يحرص أيما حرص على تشجيع رواد العلم والثقافة.

من جهته، قال المساعد للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي عن سعادته بهذه المناسبة: للمرة الخامسة، تعود بنا ذكرى بيعة خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحمل معها أسمى معاني الولاء والوفاء لقائد مسيرتنا، وتسمو بنا نحو استشعار الثبات والانطلاق نحو تطور الزمان والمكان والإنسان.

وأضاف: ذكرى البيعة تستوقفنا ليشعر كل سعودي بالفخر والزهو بما تحقق من تنمية شاملة في كل المجالات وبناء دولة عظمى بفكر قيادي طموح وبسواعد فتية لتصل إلى تحقيق منجزات عظيمة وتحولات نوعية وقفزات استثنائية ومكتسبات تحتذى، إن هذه الذكرى تدعونا إلى استحضار استراتيجيات الحزم والعزم في التعامل مع كل التغيرات العاصفة والتغلب على كل الأحداث المتربصة.

من جانبها، وصفت المساعدة للشؤون التعليمية بنات أديبة بنت حميدي الفايدي ذكرى البيعة باليوم التاريخي في مسيرة الوطن.

وقالت: ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تمثل في وجدان أبناء هذا الوطن مسيرة القائد الذي استطاع أن يأخذ بلاده إلى بر الأمان بمنجزات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية أحدثت نقلة نوعية في تاريخ المملكة، فالإنجازات التي شهدها وطننا الطموح لا يمكن اختزالها، أو حصرها في كلمات، بل تحتاج لآلاف المجلدات ومتون الكتب؛ لكي نحصر ولو جزءاً قليلاً منها.. ويكفي المواطن فخراً واعتزازاً أنه يعيش حياة كريمة.. إذ فتحت الدولة الرشيدة آفاقاً جديدة وفرصاً مبتكرة لأبناء وبنات هذا الوطن في مجالات وظيفية عديدة، كان من ثمار ذلك أن حظي التعليم ومؤسساته ومنسوبوه بالكثير من الاهتمام والعناية والرعاية وكذا المؤسسات والمراكز الثقافية والتاريخية.

وأضافت: حضور المرأة السعودية في هذا العهد الزاهر حظي باهتمام كبير وتبوأت مكاناً یلیق بها ويعزز من نجاحاتها على جميع الأصعدة.