اليابان.. حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا

عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 17182

سجّلت اليابان حالتَي وفاة و23 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، اليوم، أن بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17182، والوفيات إلى 916 حالة وفاة.