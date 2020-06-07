اليابان.. حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا

عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 17182

سجّلت اليابان حالتَي وفاة و23 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، اليوم، أن بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17182، والوفيات إلى 916 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 12:45 PM

عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 17182

اليابان.. حالتا وفاة و23 إصابة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت اليابان حالتَي وفاة و23 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، اليوم، أن بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17182، والوفيات إلى 916 حالة وفاة.

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اليابان فيروس كورونا الجديد

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