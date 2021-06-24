وزير الداخلية يوجّه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني

كرمه مدير عام الدفاع المدني في مكتبه

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكني بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.



جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، مقدماً له تكريم وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.