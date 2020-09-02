شرطة الرياض تطيح بمقيم مخالف حوّل سكنه لعيادة أسنان

ضُبِط بها تجهيزات ومستلزمات طبية قبل تسليمها لـ"الصحة"

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرًّا لعيادة أسنان، وضُبِط بها تجهيزات ومستلزمات وأدوية طبية.

وقال "الكريديس": تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة، وتوقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.