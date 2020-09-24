بالصور.. جدة تتوشح الأخضر وتبتهج فخرًا بالوطن في 113 موقعًا

أمانة المحافظة حرصت على تركيب 1900 علم وتزيين 1300 نخلة

شهدت عروس البحر الأحمر جدة في ذكرى اليوم الوطني الـ90، انطلاق الفعاليات والمظاهر الاحتفالية في 113 موقعًا، أشرفت أمانة محافظة جدة على تجهيزها احتفاءً بالذكرى الوطنية المجيدة تحت شعار "همة حتى القمة"، وحظيت بأصداء وتفاعل من السكان.



وأكملت أمانة جدة تركيب 1892 علمًا وزينت 1320 نخلةً، وتوشحت الطرق والميادين والمباني براية التوحيد، وبدا اللون الأخضر سمة بارزة في أنحاء المحافظة.



وأطلقت الأمانة الإضاءة الخضراء في بوابتَيْ جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، بجانب مبنى الأمانة الرئيس ومباني البلديات، وسط حضور لافت من السكان للتعبير عن مشاعر الحب والولاء للوطن.



وتزينت ميادين الكرة الأرضية والتحلية والقناديل وطرق الملك والسلام والأندلس وشارع الأمانة بالأعلام والإضاءة، وشملت العروض أعمال الـ3D Mapping في ميدان النورس على الواجهة البحرية، إضافة لشاشات LED على محور ميدان الكرة الأرضية تعرض هوية وشعارات اليوم الوطني وصور القيادة الرشيدة، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بذكرى اليوم الوطني الـ90 .



وتنوعت الفعاليات وتعددت مواقعها فرحاً بذكرى يوم الوطن، تحت شعار "همة حتى القمة"؛ إذ اعتمدت أمانة محافظة جدة 21 فعالية.



وسيشهد سكان وزوار جدة على مدى ثلاثة أيام عروض مهارات الفروسية بالزي العربي والراية السعودية في بوابتَي جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، وأطلقت الأمانة بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مسابقة عن بعد بعنوان "90 عامًا" للمشاركة برسمة أو صورة عن الوطن، وتستمر لمدة 30 يومًا.



ونفذت الأمانة بالشراكة مع جمعية إبداع دورة تدريبية عن بعد لمدة يوم واحد بعنوان "إدارة الحكومة في تطوير القطاع غير الربحي من عهد المؤسس إلى سلمان الحزم".



وتواصلت فعاليات الأمانة بإطلاق تحدي #احتفال_جدة_بالوطن على منصة يلا جدة (YallaJeddah.sa) للجميع من مواطنين ومقيمين عبر مشاركة صور احتفالاتهم باليوم الوطني بشكل إبداعي يعبر عن مشاعر حب الوطن والحصول على فرصة الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 90 ألف ريال سعودي.



وشملت فعاليات الأمانة دعم الفن التشكيلي ورواده؛ حيث احتضن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة معرضًا فنيًّا وورشة لفنانين تشكيليين، بجانب تنظيم فعالية رسومات جرافيتي للملك سلمان، وولي عهده في ممشيي التحلية والرحاب وحديقة الإرادة.



ودشنت الأمانة في الصيرفي ميغا مول لوحة جدارية بطول 90 مترًا بالتعاون مع جمعية عيون جدة، وأطلقت بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن" للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسة، تزامنًا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني.