"الشؤون الإسلامية" تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين

تتضمن المصحف وترجمة معانيه إلى اللغات العالمية

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء اليوم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وتتضمن مصحف ومجموعة كتب وشريط، إضافة إلى من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان في تصريح له أن الوزارة وبمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تبدأ عملية توزيع الهدية، مع مغادرة أول حاج إلى بلاده وتستمر حتى منتصف محرم من العام الجاري 1440هـ، ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه على الحجاج القادمين والمغادرين ثمانية ملايين ما بين مصاحف وكتب وإصدارات.

وتابع: هدية خادم الحرمين الشريفين تتضمن المصحف الشريف بإصدارته المختلفة وترجمة معانيه بلغات الحجاج وبالأحجام والأنواع المختلفة العادي والجوامع والنسخ والورش وترجمة المعاني إلى اللغات العالمية.

وأضاف: "هدية الحاج" مغلف يحتوي على كاسيت للتلاوات المتميزة للقرآن الكريم وأربعة كتب تتضمن شرحاً لأركان الإسلام والإيمان والإحسان والتربية والقيم ومكارم الأخلاق ومبادئ الشريعة والعقيدة والتفسير وأحكام الدين، وما يتعلق بترسيخ الوسطية والاعتدال.