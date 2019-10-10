الأربعاء.. جامعة جدة تدشن كلية الرياضة وبرامجها التخصصية

تنظم لقاءً حوارياً لـ"عبدالعزيز بن تركي" مع طلاب وطالبات الجامعة

يشرف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حفل تدشين كلية علوم الرياضة والبرامج الرياضية المتخصصة بجامعة جدة الأربعاء المقبل.

ورحّب مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بتشريف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وحرصه على حضور هذه المناسبة تجسيداً للدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة التي أولت الرياضة والشباب الكثير من الاهتمام والعناية وجعلت منها أولوية مهمة في سبيل بناء مجتمع رياضي يهتم بمختلف أنواع الألعاب والنشاطات الرياضية فكان حصاد ذلك ما تحقق للرياضة السعودية من قفزات هائلة، والتي لم تكن لولا هذه الرعاية والاهتمام حتى أصبحت المملكة واجهة رياضية مشرقة من خلال إدخالها الكثير من المفاهيم الحديثة واستضافتها للأحداث الرياضية العالمية وتحقيق العديد من المنجزات.

وأشار "الحميدان" إلى أنه سيتم تنظيم لقاء حواري لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع طلاب وطالبات الجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.

ولفت إلى أن تدشين كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية بالجامعة تعد أحد أهداف جامعة جدة الاستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتأهيل كوادر شابة من شطري الطلاب والطالبات قادرين على المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة محليا وعالمياً في جميع القطاعات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بكل اقتدار ومهنية عالية.

من جانبه، أوضح عميد كلية الأعمال بجامعة جدة رئيس اللجنة المنظمة للحفل واللقاء الحواري الدكتور بدر اليوبي أن إنشاء كلية علوم الرياضة وبرامجها التخصصية في الرياضة كبرنامج ماجستير القانون المهني (القانون الرياضي) والدبلوم العالي في الإعلام الرقمي وغيرها من البرامج الأخرى تمت بعد دراسة مسحية مستفيضة للسوق السعودي وتحديد احتياجات سوق العمل في تأهيل كوادر متخصصة في المجال الرياضي ووفقاً للهيكلة الجديدة للجامعة لتوافق متطلبات المرحلة القادمة وإستراتيجية وخطط الجامعة.

وأضاف د. "اليوبي" أن اللقاء الحواري لرئيس هيئة الرياضة مع الطلاب والطالبات سيكون بعنوان (تطلعات وآمال شباب المملكة من الرياضة)، وسيدير الحوار عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الحفل سيشتمل على توقيع اتفاقيتين للتعاون بين جامعة جدة والهيئة العامة للرياضة والثانية بين الجامعة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إلى جانب قيام الأمير عبدالعزيز بن تركي بتكريم طلاب جامعة جدة الذين حصلوا على ميداليات في عدد من بطولات جامعات دول الخليج.