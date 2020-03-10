استئناف رحلات الطيران مع مصر وفق جدولها المعتاد لتمكين عودة المواطنين للسعودية

السفارة في القاهرة: التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين

أكّدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية #مصر العربية، اليوم، أنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر.

وقالت السفارة: نود إحاطة المواطنين السعوديين الكرام، بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية و"مصر للطيران" و"طيران ناس" وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 - 11 مارس، وفق جداولها المعتادة.

وأوضحت أن ذلك لتمكين عودة المواطنين للمملكة؛ مبينة أنه يمكن للمواطنين السعوديين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغيير الحجوزات.