بسبب كورونا.. "الإسلامي للتنمية" يقرر تأجيل احتفالية اليوم العالمي للمرأة

في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس

قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

البنك الإسلامي للتنمية اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا الجديد

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 01:12 AM

في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس

بسبب كورونا.. "الإسلامي للتنمية" يقرر تأجيل احتفالية اليوم العالمي للمرأة

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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قررت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد وتأثير ذلك على حركة التنقل والتجمع، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

وتفصيلاً، أوضح البنك أن مجموعة البنك ستتابع عن كثب تقييم تطورات الوضع لتحديد تاريخ آخر لاحتفالية اليوم العالمي للمرأة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

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البنك الإسلامي للتنمية اليوم العالمي للمرأة فيروس كورونا الجديد

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