"صحة جازان" تنفّذ حملة توعوية للتعريف بلقاح "كورونا"

تتضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، ضمن جهودها الحالية، حملة توعوية مكثفة للتعريف بلقاح فيروس "كورونا" والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للقاح "كورونا"، وتطبيق "صحتي"، والخدمات التي تقدم من خلاله، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت "صحة جازان" أن الحملة ستنفذ من خلال العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد من لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة والجمعيات التطوعية بمشاركة 1451 متطوعًا ومتطوعة من الممارسين الصحيين المسجلين على منصة التطوع الصحي، بالعديد من الأسواق والمقاهي والحدائق والشواطئ والميادين العامة وأماكن التجمعات والمساجد والدوائر الحكومية والمهرجانات بجميع محافظات منطقة جازان.

وذكرت أن الحملة تأتي امتدادًا للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء جائحة كورونا؛ حيث تهدف الحملة أيضًا إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.