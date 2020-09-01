بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة تعمل في نهل الرمال دون تصريح

لنتائجها السلبية على الاقتصاد والبيئة والتعدي على الممتلكات

ضبط مراقبو إدارة التعديات في بلدية محافظة القريات اليوم 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.

وأوضح رئيس بلدية القريات، المهندس سميحان بن محمد الشمري، أنه جرى ضبط (3) جرافات و(6) شاحنات، استُخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من الجهة المعنية، وسلّمت المعدات المضبوطة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال المهندس "الشمري": "جرى التوجيه بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يُضبط في عمليات نهل الرمال، مع تطبيق أقصى العقوبات والإجراءات بحقه، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال التي ينتج منها أضرار اقتصادية وبيئية، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء".

وشدّد على أن عمليات نهل الرمال لها نتائج سلبية على الاقتصاد والبيئة، وكذلك تجريف الأراضي، والتعدي على الممتلكات العامة دون وجه حق. مؤكدًا أن البلدية لا تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال، وتطبيق النظام بحقهم. لافتًا الانتباه إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عن طريق مركز البلاغات (940) الذي يعمل على مدار الساعة.



