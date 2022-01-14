"حمدالله" حضر في إطلالته الأولى.. وجماهير الاتحاد تردد: " الإتي " في الصدارة وكل الأندية بعده

ضرب الرائد بثنائية وتربع على القمة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تقديم عروضه المميزة والمقرونة بالنتائج الإيجابية والمستوى الفني المميز، حيث استطاع، عصر اليوم الجمعة، من تجاوز عقبة مستضيفه الرائد، بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، عندالدقيقة 21 (الإطلالة الأولى له مع الاتحاد) برأسية رائعة وصلته من "هنريكي".

وشهدت الدقيقة 40 تألق حارس الأصفر "غروهي"، حيث تصدى ببراعة لتسديدة لاعب الرائد كريم البركاوي.

وفي الشوط الثاني أضاف البرازيلي "رومارينهو" الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء عند الدقيقة 84 .

ومن تسديدة رائعة من لاعب الرائد محمد فوزير عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 ، لم يستطع حارس الاتحاد "غروهي" التصدي لها، لتسكن الشباك كهدف أول للأحمر.

بتلك النتيجة حافظ العميد على صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، وبقي الرائد على رصيده السابق 24 نقطة في المركز السادس.

