رئاسة الحرمين تقيم حفلها السنوي الاستثنائي الختامي لحج هذا العام

بحضور الوكلاء ومساعد قائد قوات الحج والعمرة والجهات المشاركة

تقيم رئاسة الحرمين الشريفين، هذه اللحظات حفلها الاستثنائي الختامي لحج هذا العام، بحضور الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد قوات الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.

حضر الحفل وكلاء رئاسة الحرمين الشريفين، ومساعد قائد قوات الحج والعمرة، والجهات المشاركة.