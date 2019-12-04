أمير تبوك يستقبل وزير الصحة ويُدشن عددًا من المشروعات

اطلع على الخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الطبية

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعددًا من المسؤولين في الوزارة.

ورحب الأمير فهد بن سلطان، في بداية اللقاء، بالوزير ومرافقيه، وبحث العديد من الأمور الخاصة بالخدمات الصحية بالمنطقة.

كما اطلع على أعمال وزارة الصحة في المنطقة، خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ومحافظاتها.

بعد ذلك، دشن أمير المنطقة، عددًا من المشروعات التطويرية والخدمية الصحية بالمنطقة، شملت تطوير البنية التحتية لمستشفى الملك خالد، وإنشاء وتجهيز مركز طب الأسنان، وتطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد، وتطوير مركز صحي السعادة.

وأكد على ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل لتلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

ثم قدم الوزير هدية تذكارية لأمير تبوك، بهذه المناسبة، وأعرب عن شكره له على الاستقبال، ودعمه واهتمامه بمتابعة جميع الخدمات الصحية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني، ووكلاء وزارة الصحية.