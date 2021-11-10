إلزام أصحاب محطات الوقود بمكة بتوفير البنزين بنوعيه "91 – 95"

الأمانة تتوعّد بتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين

شدَّدت أمانة العاصمة المقدّسة على متابعة تطبيق اللوائح والاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتكثيف الرقابة عليها من خلال الجولات الميدانية.

وألزمت الأمانة أصحاب تلك المحطات بتوفير البنزين بنوعيه ٩١ / ٩٥ في المحطات المصنفة فئة "أ، ب"، وكذلك توفير الديزل للمحطات فئة "أ".

وشددت على أنه في حالة مخالفة ذلك؛ سيتم تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء الفترة التصحيحية المحددة بـ ١٨٠ يوماً ابتداءً من تاريخ 12-3-1443هـ.