الداخلية: 31868 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

قالت: سجلت الرياض العدد الأعلى بواقع بـ 8935 مخالفة تلتها منطقة مكة المكرمة

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد - 19 خلال الفترة من 18/ 6/ 1442هـ حتى 24/ 6/ 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)، ثم الشرقية بـ(5290)، والقصيم بـ(2488)، فالمدينة المنورة بـ(2146)، فالباحة بـ(1253)، وعسير بـ(1246)، والجوف بـ(1200)، وتبوك بـ(960) وحائل بـ(588)، والحدود الشمالية بـ(559)، ثم جازان بـ(339) ونجران بـ(287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.