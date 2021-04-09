اقتصاديون: تدشين ولي العهد لمشروع محطة سكاكا خطوة جديدة نحو تحقيق الرؤية الطموحة

أشادوا في تصريح لـ"سبق" بجهوده لجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال السعوديين أن إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- لمشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة.



جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"سبق" بمناسبة افتتاح سمو ولي العهد اليوم، مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030.



وفي البداية، أكد رجل الأعمال السعودي فيصل الرماح أن إطلاق مشروع الطاقة الكهربائية يعكس حرص سمو ولي العهد على تعزيز كفاءة الطاقة وإنتاجها وسيحقق للوطن مكتسبات عدة.



وأشار "الرماح" إلى أن مشروع الطاقة يؤكد لنا الهمة العالية التي يتمتع بها سمو ولي العهد حتى تكون المملكة رائدة في جميع القطاعات لا سيما قطاع الطاقة الذي يمثل قطاعاً هاماً في المملكة.



بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الطائفين لخدمات حجاج الداخل الشيخ ستر بن عبدالعزيز الراكان، أن افتتاح سمو سيدي ولي العهد لمشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة.

وبين "الراكان" أن المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية خطت خطوات متسارعة نحو الريادة وتنويع مصادر الدخل واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج وجميع القرارات التي اتخذتها كانت مميزة ومدروسة وتصب في خدمة الوطن ودفع عجلة التنمية.



فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة كدف للتطوير العقاري الشيخ بندر بن مقبل اليابسي، أن تأكيد سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن السعودية ستكون خلال الأعوام العشرة القادمة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها يجسد الإستراتيجية الواضحة والمبنية على أسس متينة هدفها الرقي ببلادنا ورفاهية المواطن السعودي.



وأضاف "اليابسي": "يأتي إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان لمشاريع عدة في مجال الطاقة تمثل عناصر جوهرية في الخطط الرامية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، سائلاً الله بأن يحفظ القيادة والوطن من كل شر، وأن يوفقهم لخدمة البلاد والعباد".



وكان سمو ولي العهد أعلن اليوم عن إطلاق مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، تضم مع المبادرات التي أطلقها سموه لتنمية البلاد في كافة المجالات حتى تكون من مصاف الدول المتقدمة.