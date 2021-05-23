يريدونها "مرضية تلبي الطموحات".. حركة النقل الخارجي بعيون المعلمين

يأملون بعد الغموض ألا تكون كسابقتها ضئيلة ولا تلبي شريحة واسعة منهم

أتاحت وزارة التعليم، اليوم، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية وتحقيق مصلحة التعليم، التقديمَ على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية؛ فيما طالب العديد من المعلمين والمعلمات بأن تكون حركة النقل هذا العام مُرضية تلبي رغباتهم، وتتيح وظائف تعليمية.

فبعد غموض وجودها وموعدها لعام دراسي كامل، أعلنت وزارة التعليم أمس عن وجود حركة نقل خارجي وداخلي؛ حيث شهدت المواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي سعادة المعلمين والمعلمات طالبي حركة النقل، مطالبين الوزارة بتحقيق حركة نقل للمعلمين والمعلمات ترضي الأغلبية منهم؛ مشيرين إلى أن ذلك لا يكون إلا بوجود وظائف تعليمية بشكل أكثر، وألا تكون الحركة كسابقتها ضئيلة ولا تلبي شريحة واسعة من المعلمين والمعلمات.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت، اليوم، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وتتميز آليات إجراءات النقل هذا العام بتنفيذها على نظام فارس http://moe.gov.sa/ar/mediacenter.