كيف بدا جهاز نظام البصمة بـ"ولادة مكة"؟.. مطالب بإيقافه احترازيًّا

جهات حكومية أوقفته لتطويق فيروس "كورونا الجـديد" ومنع انتشـاره

وثق أحد الممارسين الصحيين، صورًا لأجهزة نظام البصمة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وسط مطالبات بإيقاف النظام كإجراء احترازي صحي لسلامة العاملين في المستشفى.

وأظهرت الصورة تدني مستوى النظافة في الأجهزة؛ مما قد يتسبب في نقل العدوى بين العاملين ويهددهم ويثير مخاوف مشروعة لديهم.

وكانت جهات حكومية قد بادرت بإيقاف نظام البصمة احترازيًّا للتصدي لفيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.