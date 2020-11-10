"الصحة": تسجيل 471 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 493 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، تسجيل 471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 351455 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 493 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 338281 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5576 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7598 والحالات الحرجة 794 حالة.