السفارة السعودية بالسنغال: تصريحات رئيس منظمة "هورايزن" لا تطابق الواقع

أكدت أن السجينة منبيان ديوب بأتم الصحة والعافية وتتلقى الرعاية المناسبة

أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السنغال بأنها تابعت تصريحات رئيس منظمة "هورايزن بلا حدود" في السنغال يوم 14 يناير 2020م للصحافة السنغالية تضمن معلومات لا تطابق الواقع، وادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة السنغالية منبيان ديوب الموقوفة في سجن النساء في مدينة الدمام بشرق المملكة العربية السعودية، والمدانة بقتل ربة عملها، وصدر بحقها قرار المحكمة الجزائية المؤيد من محكمة الاستئناف.

وقالت السفارة عبر صفحتها في "تويتر": تود السفارة توضيح الحقائق التالية أن السجينة منبيان ديوب بأتم الصحة والعافية طيلة فترة سجنها، ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها؛ أسوةً ببقية السجينات، وقد أكد ذلك بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية السنغالية بتاريخ 17/ 1/ 2020م.

وأضافت: قام سفير جمهورية السنغال لدى المملكة الشيخ التيجاني سي، ويرافقه أعضاء من السفارة بزيارتها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 7/ 1/ 2020م سجن النساء الذي توجد فيه السيدة "ديوب" من المباني الحكومية المجهزة حديثاً ومهيأً من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية، ويوجد به مركز طبي.

وأكدت في معرض ردّها: السلطات السنغالية تتواصل باستمرار مع السلطات بالمملكة بشأن هذا الموضوع، والسجون في المملكة تحظى بالاهتمام والمتابعة الدورية والمستمرة من الجهات المختصة، إضافةً إلى زيارات منتظمة من الجهات الدولية ذات الاهتمام.

واختتمت السفارة توضيحها بالقول: المملكة العربية السعودية إذ توضح تلك الحقائق فإنها تهيب بمن ينشر هذه المعلومات غير المطابقة للواقع أن يتحرى الدقة والحقيقة فيما ينشره، خصوصاً أن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا تتيح الفرصة لحدوث أي تجاوزات والمواطنين السنغاليين المقيمين بالمملكة ويحظون بكل تقدير واحترام من جانب إخوانهم مواطني المملكة العربية السعودية.