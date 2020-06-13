بلاغ عن مخطوفة.. تعرف على المهمة الأخيرة لرجلي الأمن المتوفيين في بيش

وافتهما المنية جراء انقلاب دورية على طريق الحقو بمحافظة بيش صباح اليوم

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لرجلي الأمن اللذين وافتهما المنية جراء انقلاب دورية على طريق الحقو بمحافظة بيش صباح اليوم.



وقالت المصادر: ورد بلاغ للعمليات الساعة الثامنة من مبلغة تفيد بأنها تعرضت لحالة خطف من قبل شخص يقود سيارة من نوع نيسان من قرية تابعة لمحافظة صبيا، إلى جهة غير معروفة.



وأضافت: في إطار تنفيذ الإجراءات الأمنية والمباشرة السريعة للبلاغ، تم إبلاغ الدوريات ومن ضمنها الدورية التي كان يقودها رجلا الأمن، وتسلما البلاغ وكانت متوجهين لمباشرة البلاغ باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة بيش، إلا أنها تعرضت لحادث انقلاب يرجح أنه بسبب انفجار إطار قبل وصولهما للموقع.



وكشفت المصادر عن ضبط السيارة المعنية في البلاغ في محافظة صبيا، ويجري التحقيق في مصداقية البلاغ المقدم.



وكان رجلا أمن قد توفيا، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب مركبتهما على الطريق الرابط بين محافظة بيش ومركز الحقو- شمالي منطقة جازان.



وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها حول الحادث الذي أودى بحياة رجلي الأمن وهما في مركبة رسمية.