​بحضور 296 مشاركة من السعودية.. اختتام اللقاء التعريفي لرياضة المصارعة للنساء

اختتمت، أمس، الندوة التعريفية عن رياضة المصارعة الأولمبية للنساء، التي عُقدت باتصال مرئي عبر المنصة الإلكترونية لمعهد إعداد القادة، بحضور 296 مشارِكة من السعودية، حيث تُعد الأولى من نوعها في المملكة للتعريف برياضة المصارعة الأولمبية للنساء، وأقيمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للمصارعة ومنظمة Wrestle Like A Girl.

وحاضرت في الندوة أول بطلة أولمبية أمريكية لرياضة المصارعة وصاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 والمتوجة بلقب بطولة العالم في السنوات الثلاث الأخيرة "هيلين ماروليس"والمدربة السابقة للمنتخب الأمريكي للمصارعة النسائية إيما راندال.

وتضمنت الدورة شرحاً لأساسيات وقوانين هذه الرياضة الأولمبية والتعريف بتاريخ انضمام العنصر النسائي لها، حيث تم اعتمادها رسمياً للنساء في البرنامج الأولمبي ابتداء من دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004م.

وقدّم رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة مشعل الجميح خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة الشكر للاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإسهامه في إنجاح هذه المبادرة، معرباً عن سعادته بتنظيم دورات رسمية للنساء في مجال التحكيم والتدريب لرياضة المصارعة الأولمبية.

