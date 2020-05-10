استجابة للطلاب.. تقويم التعليم: استكمال إجراءات التسجيل بصورة شخصية حديثة

للمتقدمين عن بعد.. قالت: لن نعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.

وقالت هيئة تقويم التعليم: استجابةً لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي "عن بُعد" ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.‏

وأكدت: لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.