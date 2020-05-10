استجابة للطلاب.. تقويم التعليم: استكمال إجراءات التسجيل بصورة شخصية حديثة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.
وقالت هيئة تقويم التعليم: استجابةً لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي "عن بُعد" ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.
وأكدت: لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.هيئة تقويم التعليم والتدريب
للمتقدمين عن بعد.. قالت: لن نعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إتاحة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.
وقالت هيئة تقويم التعليم: استجابةً لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي "عن بُعد" ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.
وأكدت: لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.