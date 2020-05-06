"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد وسيول على جازان وعسير ونجران والرياض

غبار وأتربة وانعدام الرؤية على هذه المناطق.. وسحب رعدية ممطرة وسط المملكة وشرقها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد وجريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، نجران؛ تمتد إلى منطقة الرياض.

كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى القصيم وأجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.