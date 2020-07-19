"الصحة" تعلن تسجيل 2504 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 250920

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 يوليو 2020، تسجيل 2504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 250920 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3517 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 197735 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2486 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 50699 حالة .