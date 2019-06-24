السفير الأميركي في المملكة: ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها

جون أبي زيد: نقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين

أدان السفير الامريكي في السعودية جون أبي زيد؛ الهجوم الجبان الذي استهدف مطار أبها.

وقال السفير عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران السفير جون #أبي_زيد: إن السفارة تتابع التقارير بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف #مطار_أبها الدولي.

وأضاف، ندين بأشد العبارات هذا الهجوم، ونقدم أعمق تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف المدنيين ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ قد صرح بأنه عند الساعة (21:10) من (مساء اليوم)، أمس، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين.