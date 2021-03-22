17 جانيًا في قبضة شرطة الرياض.. سرقة مركبات واستراحات ومسروقات بـ878 ألف ريال

الكريديس: جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحيلوا إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) مواطنًا و(6) مقيمين سودانيين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المجاورة لها، تمثلت في سرقة المركبات، واقتحام الاستراحات والمزارع والمباني قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه، والمتاجرة بها وبيعها، متخذين من أحد الأحواش مكانًا لتجزئة المركبات المسروقة وكبس المعادن.. وتُقَدر قيمة المسروقات بمبلغ 878 ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.