عقب رسالة التنظيف.. "مياه حائل" تكشف حقيقة ترسبات "حي أجا"

طالبت الشركة من لديه ملاحظة بالتواصل مع الطوارئ للتعامل معها

نفت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، ما يتمتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود رواسب فيالمياه بحي أجا.

وأوضح متحدث المديرية حمود بن صالح البشيّر،لـ"سبق": أن ما تم هو غسيل لبعض أجزاء الشبكة في حيأجا وملحق حي أجا؛ وذلك لتنظيفها من أية رواسب رملية،وهي صيانة.

وأهاب "البشيّر" بمن لديه أي ملاحظة التواصل مع طوارئالمياه، وتزويد الفرع برقم العدّاد، ليتم التعامل مع شكواهبشكل مباشر.

وكانت رسالة قد انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي،مساء أمس، تطلب من المواطنين تنظيف الخزاناتالأرضية بمنازلهم، قبل بدء ضخ الماء من قِبل الشركةالمشغلة للمياه بمنطقة حائل؛ تفادياً لوجود رواسبرملية."