"الحربي": حالة عدم استقرار جوي تبدأ الخميس.. و"الجهني": أمطار غزيرة بهذه المناطق

توقَّعا انخفاض درجات الحرارة ورياحًا شديدة السرعة.. وتستمر حتى الأحد القادم

توقع خبير الطقس "علي الحربي"، وعضو تسمية الحالات المناخية "زياد الجهني"، حالة عدم استقرار على أجزاء من المملكة العربية السعودية، ابتداء من غد الخميس حتى الأحد المقبل.

وتفصيلاً، قال "الحربي" لـ"سبق": من المتوقع - بمشيئة الله - نشاط حالة عدم استقرار جوي، تتأثر بها مصر والأردن ودول شرق حوض المتوسط، وتشتد قوتها على شمال مصر وسواحلها الشمالية؛ إذ من المتوقع أن تسجَّل هطولات غزيرة ورياح شديدة السرعة، وتتأثر السعودية من جراء هذا المنخفض الجوي بحالة عدم استقرار في الأجواء ابتداء من يوم الخميس، ويستمر هذا التأثر حتى الأحد القادم.

وأضاف: الحالة الجوية ناتجة من تقدم منخفض جوي عميق حتى شمال مصر، يتسبب في نشاط تيارات جنوبية مدارية رطبة ناتجة من نشاط منخفض البحر الأحمر، والتقاء محوره مع محور المنخفض العميق شمال شرق مصر. وينتج من هذا الالتقاء - بأمر الله - حالة عدم استقرار جوي، تتمثل في نشاط عالٍ للرياح السطحية على مناطق واسعة من غرب السعودية وشمالها الغربي وشمال الوسطى وحائل والشمالية، وتكون أشد سرعة على مناطق تبوك وشرقها وصولاً إلى الأطراف الشمالية.

وأوضح: تتهيأ الفرصة - بحول الله - إلى نشوء سُحب رعدية ممطرة مع مساء الخميس وفجر الجمعة، وتستمر السبت والأحد، وتشمل مناطق شمال غرب السعودية، ونواحي سواحل تبوك وشمالها وصولاً إلى القريات والشمالية وحائل والمدينة ومكة والوسطى والقصيم.

وتابع: لا تُستبعد الغزارة من جراء هذه الحالة الجوية على مناطق تبوك والشمالية، ومن المتوقع أن تكون مياه البحر الأحمر أشد اضطرابًا في الجزء الأوسط والشمالي يومَي الخميس والجمعة القادمَيْن.

ومن ناحيته، كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني لـ"سبق" أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع بداية حالة عدم الاستقرار من مساء يوم الخميس القادم، وتستمر إلى السبت.

وتوقع "الجهني" أن تكون الأمطار بين متوسطة وغزيرة، وتتركز قوتها على شمال السعودية، خاصة شمال غرب السعودية باتجاه تبوك والقريات وشمال منطقة المدينة وغرب الجوف وحائل، وتمتد نحو المنطقة الوسطى وأجزاء من الغربية بشكل متوسط ومحدود.

وأضاف "الجهني" بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من آخر ساعات مساء الخميس، وتستمر حتى نهار السبت مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، ومثيرة للأتربة والغبار، خاصة من مساء الخميس، وتستمر حتى نهار الجمعة على شمال السعودية والمنطقة الوسطى وجنوبها.

وأردف "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال تأثير المنخفض الجوي القادم إلى درجات دون معدلاتها السنوية؛ لتصبح معتدلة نهارًا، وباردة آخر ساعات الليل، خاصة على شمال السعودية وشمال الوسطى وأجزاء من الغربية ومرتفعاتها بمشيئة الله.