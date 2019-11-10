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حضرها أكثر من 70 مواطنًا وعدد من الخبراء

شاهد.. لجنة الأفلاج تنظّم ورشة عمل "تربية النحل وصناعة العسل"

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نظمت لجنة الأفلاج، مساء الأحد، ورشة عمل عن "تربية النحل وصناعة العسل".



جاء ذلك بحضور أكثر من 70 مواطنًا وعدد من النحالين والمهتمين بتربية النحل، والحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم في جودة العسل للنحل البلدي، عام 2017 في دولة تركيا، النحال مرعي القرني.



وتناولت الورشة التي قدمها شيخ النحالين فايز القثامي، مراحل تربية النحل، وكيفية تكثيف الإنتاج، وتزايد أعداد الخلايا، وتنقل النحل في المراعي وتلقيح ملكة النحل.



كما تطرّق "القثامي" إلى كيفية تربية خلايا بها ملكلات وأوقات التلقيح والإنتاج وأعمارها، وتلقيح الملكات، وأسلوب تغذية النحل، ومقومات تربيتها.