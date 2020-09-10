كورونا في الصين: 7 إصابات جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
جميع الحالات ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج
قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج؛ لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153؛ في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.