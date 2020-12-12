برعاية أمير المنطقة.. "النقل" تدشن 4 مشروعات تنموية بالمدينة المنورة

رؤساء هيئات الطيران والموانئ والنقل العام قدموا عدة عروض أمام الأمير

دشنت وزارة النقل عددًا من مشاريع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة ضمن حزمة مشاريع أطلقتها في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، وذلك برعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

وقد دشنت الوزارة أربعة مشروعات تنموية بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال 172,8 كيلومترًا.



وتتمثل هذه المشاريع في تدشين طريق المدينة المنورة/ حائل المزدوج المباشر بطول إجمالي يبلغ 124,4 كيلومترًا، فيما يبلغ إجمالي أطوال أعمال المراحل الأولى والثانية والثالثة ضمن مشروع جزء من طريق المدينة المنورة/العلا/ تبوك السريع 37,4 كيلومترًا، والذي يخدم أحياء المخططات السكنية شمال غرب منطقة المدينة المنورة، وصولًا إلى بعض الهجر والأحياء "بواط, المليليح, المندسة" عن طريق ربطه بطريق المندسة/الفقعلي/بواط.



وتشمل الأعمال تدشين جزأين من طريق الملك خالد "الدائري الثالث"، حيث يتمثل الجزء الأول من تقاطعه مع طريق الخليل/البيضاء حتى تقاطعه مع طريق المدينة المنورة/حائل المباشر، بطول إجمالي يبلغ (1,8) كيلومتر.



فيما يتمثل الجزء الثاني المجاور لمستشفى الملك فيصل التخصصي، من تقاطعه مع طريق المدينة المنورة/ينبع السريع حتى تقاطعه مع طريق الهجرة، شاملاً كافة أعمال التقاطع من منحدرات دورانية واتجاهية ومحولات انتقائية، بطول إجمالي يبلغ (5,3) كيلومتر.



وقد دشنت الوزارة مشروع طرق الخدمة على جانبي طريق المدينة المنورة/ينبع السريع بطول (٣.٩) كيلومتر، والذي يساهم في تسهيل الوصول إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، بالإضافة لخدمته الأحياء المجاورة له.



وقدم رؤساء هيئات الطيران المدني والموانئ والنقل العام عدداً من العروض أمام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك حول آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.



من جانبه أكد "الجاسر" أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة التي بها مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتي يقصدها العديد من المسلمين من حول العالم، كما تعد أحد أهم مناطق المملكة الرئيسة والحيوية.



واطلع خلال جولته على عدد من المشاريع القائمة والمنتهية بالمنطقة ومتابعة سير العمل فيها؛ وذلك ضمن الجولات الميدانية التفقدية على الطرق التابعة للوزارة، مقدمًا شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها وعلى الجهود المبذولة، والتي ستساهم في سرعة إنجاز عدد من المشاريع التنموية في المنطقة.



وأكد أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وأنها حريصة على إيجاد السبل الكفيلة لتسريع إنجاز كافة المشاريع التي تخدم أهاليها وزوارها.

وأشار "الجاسر" إلى أن الوزارة تعكف على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين من خلال التباحث حول الآليات الجادة التي تضمن إنجاز مشروعات الطرق في مناطق المملكة كافة على أكمل وجه، بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم؛ مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.