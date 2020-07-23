الرياض.. إصلاحات ومعالجة 308 آلاف متر مربع من الطرقات

قالت الأمانة: نُفّذت خلال 7 أيام.. وذلك لطرق أكثر كفاءة وجودة

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إصلاح ومعالجة أكثر من 308 آلاف متر مربع لطرقات العاصمة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال إصلاحات ومعالجة لطرقات العاصمة بمساحة تتجاوز ٣٠٨ آلاف متر مربع، خلال ٧ أيام، ومن 10 إلى 16 يوليو حيث بلغت أعمال السفلتة 279425م2.