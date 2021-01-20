





2

استمع إلى العرض المقدم عن مراحل تأسيس الشركة.. وما تم إنجازه

مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه يعقد اجتماعه الأول في دورته الأولى

271

ترأس محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، أمس، اجتماع مجلس إدارة الشركة الأول في دورته الأولى، بحضور جميع أعضاء المجلس.



وثمن رئيس المجلس ثقة أعضاء اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة التي تمثل مالك الشركة "حكومة المملكة العربية السعودية" في المجلس لدورته الأولى لمدة خمس سنوات.



واستمع المجلس للعرض المقدم عن مراحل تقدم أعمال تأسيس الشركة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما رحب المجلس وبارك توقيع اتفاقية إسناد خدمات الإدارة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة، التي ستمكن الشركة من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وتمهد لتوقيع اتفاقيات نقل المياه والعمل على أسس تجارية.



وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها "دليل حوكمة الشركة، وتشكيل اللجان الخاصة بالمجلس، والهيكل التنظيمي للشركة" واتخذ القرارات اللازمة.



يُذكر أن إنشاء الشركة هو أحد نواتج برنامج التخصيص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه للحفاظ على مستويات أمن الامداد ولرفع كفاءة الأصول وتخفيض التكاليف، لتضيف الشركة قيمة اقتصادية لقطاع المياه في المملكة.