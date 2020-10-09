قانوني: تلاعب إيراني لتسجيل لاعبي "بيرسبوليس".. وهذا ما على "النصر" فعله

قال بعد رفض الاحتجاج: موضوعًا فقط وقابل للاستئناف.. لن ينصف النادي إلا الكأس

أكد القانوني الرياضي والخبير في الأنظمة "أحمد الأمير"، أن هناك أدلة دامغة تثبت تورط الاتحاد الإيراني في التلاعب بتسجيل اللاعبين؛ وذلك من موقع الاتحاد الإيراني لكرة القدم نفسه؛ موضحًا أن الاتحاد الإيراني قام بالسماح بتسجيل اللاعبين الجدد بشرط أن يشاركوا في دوري أبطال آسيا ولا يشاركوا في منافسات الدوري.

وقال: إن الاتحاد الإيراني خالف الأنظمة واللوائح الخاصة بفترات التسجيل وإدخالها في نظام الـTMS ليتلاعب بطريقة تسجيل لاعبيه المحليين بالرغم من المنع الدولي الصادر؛ حيث لم يقم إلى تاريخ ٢ أكتوبر بإدخال تلك الفترات في النظام؛ على الرغم من فتح الفترة في ١ سبتمبر.

وبيّن: "رفض الاحتجاج موضوعًا فقط، وهو قابل للاستئناف، ويحق للنصر طلب الأسباب خلال ١٠ أيام قبل أن يصبح القرار نهائيًّا"، خاتمًا بقوله: "لن ينصف نادي النصر إلا كأس".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رد اليوم على احتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني، بعد المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بالرفض.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي الجمعة: "أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا يوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بخصوص مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020".