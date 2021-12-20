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دعا إلى عدم الإكثار من شرب القهوة والشاي باعتبارهما من مسبّبات الجفاف

"تحذيرات الشتاء".. طبيب مختص: هذا هو عدو جلدك ونضارتك "فيديو"

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أكّد طبيب الجلدية والتجميل، الدكتور هشام آل مداح؛ أن الماء الحار هو عدو الجلد خلال فصل الشتاء.

وطالب "آل مداح"، في لقائه بقناة الإخبارية، بعدم إهمال شرب المياه خلال الشتاء للحفاظ على نضارة الجلد، محذّراً من الإكثار من شرب القهوة والشاي بديلاً عن المياه؛ باعتبارهما من مسبّبات إدرار البول، وبالتالي الجفاف في حال عدم تناول الكميات المناسبة من المياه يومياً والمتعارف عليها بأنها من 2 إلى 2.5 لتر يومياً.