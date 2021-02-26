الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 11:12 AM

الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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