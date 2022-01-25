أقل من شهر على عودة الإثارة في سباقات "إكستريم إي"

العدّ التنازلي بدأ لانطلاق الموسم الثاني.. حاملاً التشويق

بدأ العد التنازلي لعودة سباقات "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق قبل انطلاق الموسم الثاني للبطولة بعد 25 يوماً، حيث ستطلّ مع وجوهٍ جديدة، وفريق كبير جديد، وقارة جديدة ستزورها البطولة، وذلك بنفس حجم التشويق والتنافس الذي عرفه الموسم الأول على المسار الأصعب.

وكان الموسم الأول من سباقات "إكستريم إي" حافلاً بالإثارة والحماس، وشهد تتويج فريق "روزبيرغ إكس ريسينغ" الألماني باللقب بعد منافسة محتدمة مع فريق "لويس هاميلتون إكس 44".

وتبني سلسلة السباقات المميزة اليوم على نجاحات بداياتها في عام 2021، حيث تحمل رسالة "التسابق من أجل الكرة الأرضية" عبر تحدّي تغيّر المناخ من خلال مسار السباق، الذي سينطلق بسباق نيوم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 إلى 20 فبراير المقبل.

وبهذه المناسبة، أكّد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، تواصل كافة الاستعدادات لضمان تكامل التحضيرات والالتزام بالبرنامج التنظيمي المعتمد، لدعم الخطط الموضوعة لتقديم نسخة نموذجية من الجوانب كافة بما يواكب مكانة المملكة المرموقة عالمياً ومسيرتها الريادية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة، وذلك تجسيداً لرؤية مولاي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وترجمة الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وثقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وقال الأمير خالد: "يجسّد انطلاق الموسم الجديد لسباقات "إكستريم إي" من المملكة للسنة الثانية توالياً، الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا نحو الاستدامة، ويتماشى أحد أهم مستهدفات وركائز رؤية السعودية 2030، وطموحات سمو ولي العهد لترسيخ مكانة المملكة الريادية في مجال الطاقة البديلة، والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة".

وأضاف: تؤكّد هذه الاستضافة العالمية الجديدة القيمة التي تضيفها المملكة على صعيد السباقات العالمية، إذ اختتمنا قبل أيامٍ قليلة رالي داكار بنسخة هي الأكبر في التاريخ من ناحية المشاركين وسط نجاح كبير. علاوة على استضافة حلبة كورنيش جدة، أحدث وأسرع حلبة شوارع في الفورمولا 1، سباقاً تاريخياً حقق أرقاماً غير مسبوقة على صعيد المشاهدة والمتابعة العالمية، وهو ما انعكس أيضاً من خلال تصريحات السائقين الذين تحدثوا مطوّلاً عن الشغف الذي وجدوه خلال تلك المرحلة من بطولة العالم وعن الترحيب الاستثنائي للجمهور بهم".

بدوره، قال المؤسّس والرئيس التنفيذي لـ"إكستريم إي" أليخاندرو أغاغ: " قدّمت سباقات "إكستريم إي" أموراً عظيمة في موسمها الأول داخل مسار السباق وخارجه، والآن نحن جاهزون لتكرار هذا النجاح بخبراتٍ أكبر وإصرارٍ أكثر من أي وقتٍ مضى".

وتابع: "بطبيعة الحال، لا يمكننا أن ننسى هدفنا وهو أننا نسابق جميعاً من أجل الحفاظ على الكرة الأرضية. نشعر بشغفٍ أكبر تجاه أهمية تسخير قوة الرياضة كمنصة لتعزيز الوعي والمعرفة حول الأمور البيئية والحلول التي يمكننا جميعاً أن نكون جزءاً منها، وذلك من خلال التوجيهات الرائعة للجنتنا العلمية، وكمجتمع عالمي يسعى إلى إبقاء مستويات ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية. هذا هو السباق الذي علينا الفوز به، وعلينا جميعاً أن نلعب دوراً".

ومع عودتها إلى السعودية، إيطاليا، وربما السنغال، ستسجّل سباقات "إكستريم إي" بدايتها في أنتوفاغاستا في تشيلي، وفي بونتا دل إيستي في الأوروغواي. أما الجديد هذا العام الذي سيضفي مزيداً من الإثارة، فهو انضمام ماكلارين؛ عملاق رياضة السيارات إلى البطولة، حيث تعدّ رائدةً في مجال رياضة المحركات الكهربائية بإمداد بطولة "فورمولا إي" ببطارية السيارات لموسمَي الجيل الأول والجيل الثاني. كم تمّ الإعلان عن مشاركة بطل سباقات "رالي كروس" تاينر فوست كسائق الفريق، بينما سيكون مقعد السائقة لإيما غيلمور.

وقبل أقل من شهر على انطلاق السباق الافتتاحي، أصبح كل شيء جاهزاً ليكون الموسم الثاني من "إكستريم إي" مذهلاً مرة أخرى.

وفيما يلي روزنامة الموسم الثاني:

نيوم - المملكة العربية السعودية

19 - 20 فبراير 2022

سردينيا - إيطاليا

7 - 8 مايو 2022

اسكوتلندا أو السنغال

9 - 10 يوليو 2022

أنتوفاغاستا - تشيلي

10 - 11 سبتمبر 2022

بونتا دل إيستي - الأوروغواي

26 - 27 نوفمبر 2022.