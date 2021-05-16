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"جولييت توما" دعت إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال

متحدثة اليونيسف: مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تصعيد خطير

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قالت المتحدثة باسم "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جولييت توما: إن مقتل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "تصعيد خطير للعنف".

ودعت المتحدثة إلى ضرورة وقف النزاع على الفور وحماية الأطفال.

وأشارت "توما" إلى أن مقتل 40 طفلًا فلسطينيًّا خلال خمسة أيام؛ هو رقم ضخم للغاية، ووصفته بالمأساة.