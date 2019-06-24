زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الياباني: إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو؛ مضيفة أنها لم تُصدر تحذيرًا من أمواج مد عالية (تسونامي).

ولم ترِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.